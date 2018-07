Oswaldo fecha treino do Flamengo e mantém mistério para enfrentar o Corinthians

A expectativa é a de que o treinador mantenha as mudanças que testou ao longo da semana. O zagueiro Wallace e o volante Jonas voltam ao time titular. Oswaldo não poderá contar com o atacante Emerson, suspenso pelo STJD por xingar o árbitro da partida contra o Vasco na Copa do Brasil.

Para seu lugar, o treinador poderá escalar, pela primeira vez, Kayke para fazer dupla com Guerrero. Também há a opção de Paulinho, que está com dores no glúteo, e Gabriel, que se recupera de uma entorse no tornozelo.

O Flamengo está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, a seis de uma vaga no G4. O provável time que enfrentará o Corinthians terá: Paulo Victor; Pará, César Martins, Samir e Jorge; Jonas, Márcio Araújo e Alan Patrick; Everton, Paulinho (Canteros) e Guerrero.