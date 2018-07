Oswaldo fecha treino e tem volta de lateral Mena ao Santos

SANTOS - Após comandar um treino leve pela manhã, Oswaldo deixou o trabalho mais intenso para o período da tarde nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, sem a presença da imprensa, visando o jogo de volta da final do Paulistão, contra o Ituano, neste domingo, no Pacaembu. Com a substituição de Gabriel por Alison, promovida no trabalho da última quarta, o treinador tem se preocupado em ajustar o sistema defensivo, agora com um volante de marcação, que também vinha sendo treinado para atuar na zaga.

Depois de não participar da atividade realizada pela manhã, Mena se reapresentou ao Santos às 15 horas desta quinta no CT Rei Pelé e se colocou à disposição de Oswaldo para jogar no domingo. O lateral estava no Chile, liberado pelo clube para acompanhar os funerais do pai, que morreu em consequência de um infarto, na segunda-feira.

Mena cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da decisão contra o Ituano, domingo, e tinha o retorno ao time assegurado. Mas, agora, antes de confirmar a escalação, Oswaldo vai conversar com o chileno para sentir se ele está em condições de jogar. Cicinho, que também cumpriu suspensão, retorna à lateral direita, enquanto Bruno Peres voltará a ficar na reserva.