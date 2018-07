Oswaldo festeja volta de Guerrero ao Flamengo: 'Ele é fundamental'

"Ele é fundamental. Todos sabem disso. A expectativa e a motivação crescem bastante. Guerrero voltou muito bem. Lamentou a derrota do Peru, mas por outro lado, teve um bom desempenho nos dois jogos na seleção e está com a convicção de que está superando as dores da contusão", disse.

Após defender a seleção do Peru nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Guerrero ficou fora da derrota por 3 a 0 para o Figueirense, mas agora volta ao time diante do Internacional, no próximo domingo, em confronto direto na luta por uma vaga no G4.

Nesta manhã, os jogadores que não foram titulares diante do Figueirense fizeram um treino de ataque contra defesa com os jogadores do time sub-20 do Flamengo. Enquanto isso, os titulares e Guerrero ficaram na academia do CT. Já Armero deu voltas em torno do campo. Wallace, por sua vez, sente um desconforto na coxa direita, mas deve treinar normalmente no sábado.

Oswaldo tentou minimizar a decepção pelo desempenho ruim diante do Figueirense, que impediu o time de entrar no G4, após mais de uma semana de treinos, mas já mira a volta por cima contra o Inter. "A gente trabalha para ganhar, mas às vezes não consegue. Não vejo como frustração porque o trabalho não acaba aqui. Vamos tentar retomar e voltar a fazer os melhores momentos acontecerem", afirmou.