Oswaldo finaliza preparação do Atlético-MG para pegar Botafogo com treino fechado

O técnico Oswaldo de Oliveira completou a preparação do Atlético Mineiro para enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treino fechado, neste sábado, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana da capital mineira.

+ Homenageado, Robinho diz que pode reduzir salário para ficar no Atlético-MG

Oswaldo de Oliveira sabe que a vitória sobre o rival Cruzeiro por 3 a 1, de virada, na rodada anterior da competição, elevou o moral da equipe atleticana, mas destacou ao longo da semana que pretende extrair o melhor do time nos últimos jogos para vencer a equipe carioca.

O treinador não deu pistas dos 11 jogadores que irá escalar para iniciar o confronto contra o Botafogo do amigo Jair Ventura. O meia equatoriano Cazares, que se atrasou para um treinamento durante a semana, foi relacionado por Oswaldo de Oliveira, mas poderá iniciar no banco de reservas. O venezuelano Otero deverá ser o titular.

Desta forma, o time mineiro, que tem 41 pontos e ocupa a 10.ª posição - sonhando com uma vaga na Copa Libertadores - deverá ter: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Mansur (Fábio Santos); Adilson, Elias, Otero e Valdívia; Robinho e Fred.

Confira a lista dos 22 relacionados no Atlético Mineiro:

Goleiros - Victor, Uilson e Cleiton

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos e Mansur

Zagueiros - Leonardo Siva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Meio-campistas - Roger Bernardo, Adílson, Elias, Yago, Cazares, Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes - Robinho, Clayton, Fred e Rafael Moura