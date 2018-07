Oswaldo garante que Cícero continua como cobrador oficial no Santos

SANTOS - Apesar do pênalti mandado para longe na primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo passado, quando o Ituano venceu por 1 a 0, o meia Cícero seguirá sendo o cobrador oficial do Santos. Se for marcada qualquer falta dentro da área ituana na decisão deste domingo, será o ex-jogador de São Paulo e Fluminense quem terá a responsabilidade de marcar para o Santos.

"O Cícero só não bate se ele não quiser bater. Já conversei com ele, ele tem treinado diariamente. Perder perde uma vez, mas não pode virar estigma. Se estiver preparado, bate. Se não, outros estão preparados para a função", explicou o treinador.

Oswaldo quer Cícero não apenas como batedor de pênalti, mas também como cabeceador, para tentar furar pelo alto a melhor defesa do campeonato. "Essa é a nossa expectativa, quanto ao Cicero é isso mesmo, precisamos de um jogador de área. Ele atua bem dessa forma, atua bem no meio, bem em todas as funções", elogiou.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador também falou do baque da derrota no jogo de ida e das expectativas para a decisão. "O Santos está confiante, sem exagero. A derrota passada serviu para sabermos que estamos enfrentando uma equipe muito boa, eficiente. Vejo uma equipe muito confiante e mesmo com a derrota podemos alcançar a vitória no domingo. Ganhar títulos é muito bom, espero que aconteça outra vez."