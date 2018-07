Oswaldo garante que Gabriel terá chance no Santos em Penápolis

SANTOS - O novo ataque do Santos, com Leandro Damião no lugar de Gabriel, voltou a ter dificuldade no coletivo desta sexta no CT Rei Pelé, não fez gol, mas será mantido por Oswaldo de Oliveira, pelo terceiro jogo seguido, para enfrentar o Penapolense, domingo, às 18h30, em Penápolis. O treinador adiantou que Gabriel, que já é considerado o 12.º titular, vai entrar no segundo tempo e pode ser até na posição de Cícero.

"Estou trabalhando Gabriel nessa direção, para não ser só finalizador, mas trabalhar em outras funções e até como ''garçom''. Ele tem passe bom, chute, visão de jogo e nada impede de jogar dessa forma", disse o treinador.

O treinador lembrou que antes da sua chegada, Gabriel atuava pela direita e que sob seu comando passou a jogar mais centralizado. "Posso utilizar em qualquer uma das quatro posições do meio para frente. É um jogador de muita qualidade", concluiu.