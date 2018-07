Oswaldo inscreve Gabriel Jesus e deixa Cleiton Xavier fora

Acabou o mistério. Após muita especulação, o técnico Oswaldo de Oliveira divulgou a lista dos 28 inscritos para a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista, cujo prazo termina nesta terça. Antes do clássico com o Corinthians, 21 atletas tinham sido relacionados e agora a lista foi completada com mais sete nomes. A grande surpresa é a presença do atacante Gabriel Jesus, que disputou a Copinha, e a ausência de Cleiton Xavier, recém-contratado.

Os sete jogadores que faltavam entrar na lista são: Aranha, João Pedro, Victor Ramos, Nathan, Arouca, Valdivia e Gabriel Jesus. A surpresa é a presença de Gabriel Jesus, que chegou a ser descartado pelo treinador em entrevista à SporTV na segunda-feira, algo que pegou muita gente da diretoria de surpresa, já que o garoto é considerado uma das maiores apostas do clube nos últimos anos.

O garoto acabou se aproveitando do fato de Cleiton Xavier ficar fora. O meia foi anunciado na semana passada e ainda precisará de pelo menos um mês para estar em condições físicas. Há também pendências burocráticas para sua inscrição. Oswaldo optou por deixá-lo fora.

O meia rescindiu contrato com o Metalist alegando atraso no pagamento de salários e por isso sua documentação demorou para ficar pronta. O jogador precisa aguarda a liberação da Fifa para ter o nome inscrito no BID e estar apto para atuar. Enquanto isso, Cleiton ficará treinando na Academia de Futebol e poderá atuar na Copa do Brasil, dia 3 de março, contra o Vitória da Conquista, e também poderá ser inscrito na segunda fase do Paulistão.

A LISTA DE OSWALDO

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Aranha

Laterais: Lucas, Zé Roberto, João Pedro e João Paulo

Zagueiros: Tobio, Vitor Hugo, Jackson, Nathan e Victor Ramos

Volantes: Gabriel, Renato, Amaral, Victor Luis e Arouca

Meias: Allione, Robinho, Alan Patrick, Ryder e Valdivia

Atacantes: Leandro Pereira, Cristaldo, Dudu, Maikon Leite, Rafael Marques e Gabriel Jesus