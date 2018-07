Oswaldo lamenta empate e isenta zagueiro do Botafogo

BRASÍLIA - Oswaldo de Oliveira lamentou mais um empate do Botafogo, na noite de sábado, após o 1 a 1 com o Goiás, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na avaliação do técnico, o time carioca desperdiçou oportunidades de vencer a partida.

"Foi também mérito do adversário, que estuda e busca nos impedir o melhor desempenho. Mas, mesmo assim, tivemos algumas boas oportunidades. Foram raras, mas podíamos ter aproveitado, até mesmo antes do empate, mas infelizmente não conseguimos", avaliou o treinador.

O Botafogo saiu na frente, diante do Goiás, com gol de Rafael Marques aos seis minutos do segundo tempo. Na sequência, teve pelo menos uma boa chance para ampliar o marcador. Contudo, acabou sofrendo o empate em lance desastrado de André Bahia. O zagueiro tentou neutralizar cruzamento da esquerda, mas acabou desviando a bola contra as próprias redes.

O lance, porém, não preocupou Oswaldo, que deslocou o jogador canhoto para o lado direito da defesa. "O André Bahia já jogou nesta situação. Não é justificativa. Foi um lance fortuito, isolado. No geral, correu tudo bem. Mas caiu um pouco o poder de organização do time", analisou.