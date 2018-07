Oswaldo lamenta queda do Botafogo para 2.ª posição O Botafogo se classificou para as semifinais da Taça Guanabara, mas o empate por 2 a 2 diante do Boavista, no último domingo, fez com que a equipe terminasse na segunda colocação do Grupo A, atrás do Vasco. O adversário por uma vaga na decisão será o Flamengo, no próximo domingo, e a equipe rubro-negra terá a vantagem de atuar pelo empate, o que foi lamentado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.