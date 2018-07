Oswaldo mantém Walter como titular no Corinthians e promove entrada de Romero

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou neste sábado um treino tático e encaminhou a equipe do Corinthians que entrará em campo para enfrentar o lanterna América-MG neste domingo, às 17 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é a manutenção do goleiro Walter entre os titulares, apesar da recuperação de Cássio. O treinador também foi obrigado a fazer outras duas alterações em relação ao time que derrotou o Santa Cruz por 4 a 2, na última quarta-feira, sob comando do interino Fábio Carille.

O volante Willians entrará na vaga de Camacho, que foi vetado da partida por conta de dores musculares. No ataque, Romero retornou da seleção paraguaia e assume a vaga de Marquinhos Gabriel, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Na atividade deste sábado, a equipe titular contou com a seguinte formação: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Willians, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marlone; Guilherme e Romero.

O Corinthians ocupa a nona colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 45 pontos, a um de distância de uma vaga no G-6. O adversário é o último colocado, vem de três derrotas consecutivas e somou apenas 21 pontos, a 13 de deixar a zona de rebaixamento.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Walter e Caíque França

Laterais - Uendel, Guilherme Arana, Fagner e Léo Príncipe

Zagueiros - Balbuena, Léo Santos, Vilson e Pedro Henrique

Volantes - Willians, Cristian, Marciel e Warian

Meias - Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto e Rodriguinho

Atacantes - Romero, Rildo, Isaac e Lucca