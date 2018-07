Oswaldo mexe na zaga do Palmeiras para encarar o São Bento

Único setor que o técnico Oswaldo de Oliveira ainda não havia mexido nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, a defesa passará por mudanças para a partida contra o São Bento, neste sábado, às 19h30, em Sorocaba. O treinador do Palmeiras comandou uma atividade tática nesta sexta-feira pela manhã com Jackson e Victor Ramos como novidades, nos lugares de Tobio e Vitor Hugo.

Os dois ex-titulares ficaram na academia fazendo fortalecimento muscular. O argentino tem poucas chances de ser relacionado para a partida, enquanto Vitor Hugo pode até aparecer no banco de reservas. O restante do time deve ser o mesmo que perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo. A formação prevista é a seguinte: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Victor Ramos e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Allione; Cristaldo.

"O Tobio não está em condições e vai ser substituído pelo Jackson. Já o Vitor Hugo está com uma ferida no pé e também foi preservado", explicou o treinador. Oswaldo disse, após o jogo com o Corinthians, que um dos fatores de maior comemoração era não precisar mexer na defesa, que era o alicerce do time.

Nas primeiras rodadas, a única alteração foi a entrada de João Paulo no lugar de Zé Roberto, na partida contra a Ponte Preta. Entretanto, a preocupação com um possível desgaste físico ou lesões fazem com que o treinador resolva fazer um rodízio na equipe.

"Era o setor que eu tinha menos mexido. Só tinha trocado o Zé Roberto por precaução. Do meio para frente tem sempre a improvisação e a variação, mas defesa é o lugar mais estável, que a gente precisa ter um maior entrosamento", disse o treinador.

Em relação a Arouca, Oswaldo confirmou que sua intenção é promover a estreia do volante na sexta rodada, na qual o Palmeiras enfrentará o Penapolense, fora de casa, no próximo dia 22.