Oswaldo minimiza nova derrota e vê Flamengo ainda com chances de atingir o G4 O técnico Oswaldo de Oliveira saiu em defesa do rendimento do Flamengo, mesmo que o time tenha sofrido no domingo a quinta derrota nos últimos seis jogos no Campeonato Brasileiro ao ser superado por 1 a 0 pelo Internacional, no Maracanã, pela 31ª rodada. Para ele, o time vem apresentando nível parecido de futebol ao da sequência de seis vitórias que o levou a sonhar com uma vaga no G4, mas detalhes estão impedindo o Flamengo de conquistar bons resultados.