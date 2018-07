Oswaldo minimiza peso de empate sem gols do Botafogo Após ver o Botafogo empatar por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, no último domingo, fora de casa, pelo Campeonato Carioca, em um jogo no qual o seu time não conseguiu apresentar um bom futebol, o técnico Oswaldo de Oliveira minimizou a importância do resultado e preferiu focar as futuras metas da equipe neste começo de temporada.