Oswaldo não descarta contar com Seedorf no domingo

RIO - O técnico Oswaldo Oliveira disse que espera até o último minuto antes do jogo com o Atlético-PR, no domingo, em Curitiba, para saber se vai ou não poder contar com Seedorf. O craque holandês sente dores no joelho direito, desfalcou o Botafogo na vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, e é aguardado com ansiedade pelo treinador e torcedores botafoguenses.

Oliveira elogiou a atuação de Vitinho, que já começa a ser cobiçado por outros clubes, e de Lodeiro no jogo pela Copa do Brasil, mas disse que ambos se sentem mais à vontade quando atuam com Seedorf, que é uma espécie de auxiliar-técnico de Oliveira dentro de campo e líder do grupo alvinegro.

Enfrentar o Atlético em Curitiba é outro teste muito importante para o Botafogo. Ao contrário da rodada anterior do Brasileiro, que venceu a Portuguesa também fora de casa, o jogo de domingo é contra um adversário que está lutando pelas primeiras posições do Brasileiro.