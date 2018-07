Oswaldo não descarta Robinho para clássico de domingo

"Definitivamente, ainda tenho esperança no Robinho. O exame dele não apontou uma lesão muito grave. Não gosto muito de entrar em termos técnicos de medicina porque não é minha praia. Mas de qualquer maneira não tem muita gravidade e nós vamos procurar acelerar a recuperação dele", disse o treinador, confiante na rápida recuperação do atleta.

Robinho sofreu um estiramento na parte posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético-PR, na noite de quarta. Ele foi avaliado no dia seguinte e os exames não apontaram problema grave. Por essa razão, deu esperança ao treinador para estar em campo no fim de semana.

"Não houve rompimento no tecido muscular. Ele tem um edema, isso pode ser recobrado rapidamente, ou não. Só que ele está com uma dedicação absurda, trabalhando em três tempos", declarou Oswaldo, nesta sexta.

Apresentado como reforço santista no dia 7 de agosto, Robinho disputou três jogos na sequência, diante de Corinthians, Londrina e Cruzeiro. Na noite de quarta-feira, fazia a quarta partida neste retorno ao clube, na Vila Belmiro. A intensa sequência de jogos, logo após voltar de férias, é apontado como possível causa do estiramento muscular.

Caso o atacante não tenha condições de jogo, Oswaldo vai ficar entre Rildo e Gabriel. O primeiro foi o substituto de Robinho na quarta porque Gabriel estava defendendo a seleção brasileira sub-20 na Espanha. Com seu retorno, é o favorito para herdar a possível vaga do titular. "Um dos dois vai substituir, caso o Robinho realmente não jogue. Eu ainda tenho que acompanhar até amanhã [sábado] para definir isso."