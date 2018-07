Oswaldo culpa Cleiton Xavier por gol do Inter e critica condição física

Uma das críticas ao trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira no Palmeiras se refere ao fato dele utilizar pouco o meia Cleiton Xavier, mas durante a entrevista coletiva que ele concedeu na terça-feira, mais uma vez criticou a condição física do jogador e usou como exemplo de sua opinião, a partida contra o Internacional.

"O Cleiton, digo e afirmo, que ainda não estava pronto para jogar 90 minutos. É só ver contra o Inter. Levamos o gol cinco minutos depois dele entrar. O Dudu vai na bola, é batido, ele (Cleiton) tenta fazer a cobertura, aí vem o Lucas contra o Vitinho e o Alan Ruschel. Eles trocam passe, passam pelo Lucas e o Cleiton não consegue chegar. E ele estava em campo há cinco minutos", contou o treinador.

Cleiton Xavier chegou ao Palmeiras em fevereiro e desde então fez apenas sete jogos, todos começando no banco de reservas. Ele ficou meses sem atuar no futebol ucraniano e após conseguir ter um melhor condicionamento físico, sofreu duas lesões e teve dificuldades para se adaptar fisicamente.

Oswaldo torce para que sua crítica acabe incentivando o jogador a mudar. "Tomara que isto o motive e no domingo ele prove o contrário. Cleiton é um grande jogador, mas tinha essa questão física que o impedia de jogar o que sabe", disse, se referindo a partida contra o Fluminense, domingo, no Allianz Parque.