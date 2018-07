Oswaldo pede foco e que Botafogo esqueça concorrentes Com 44 pontos, no sétimo lugar, o Botafogo ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas está a 11 pontos do São Paulo, que fecha o G4 do Campeonato Brasileiro atualmente. A equipe carioca ainda tem como concorrentes Vasco e Internacional - quinto e sexto colocados, respectivamente -, mas o técnico Oswaldo de Oliveira pediu que os jogadores foquem exclusivamente no confronto diante do Figueirense, nesta quarta-feira, e esqueça dos rivais.