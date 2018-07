Oswaldo 'pede' Ibrahimovic e admite surpresa com nível do elenco do Corinthians

O técnico Oswaldo de Oliveira já pensa na montagem do elenco para a próxima temporada e tem tido conversas frequentes com a diretoria do Corinthians para definir possíveis reforços. O treinador adotou o bom humor para comentar sobre contratações para o ano que vem.

Ao ser questionado sobre qual pedido faria para o novo diretor de futebol, Flávio Adauto, não titubeou. "Ibrahimovic. Está bom ou quer mais?", questionou, dando risada em seguida. Pouco depois, ainda falou que gostaria de contar também com Neymar. Após a brincadeira, o treinador explicou o que pensa do elenco. "O time está com a moral muito alta, por isso pedi só o Ibrahimovic. Estamos desenvolvendo para chegar a um ponto mais alto e sempre que perguntam de reforço, eu falo do Ibrahimovic", completou o treinador.

Oswaldo ainda negou que tenha indicado o meia Diego Souza. Entretanto, o clube, de fato, procurou representantes do jogador para saber a disponibilidade de fazer negócio, mas recuou após saber os valores e o fato do jogador não estar disposto a deixar o Sport. "Mentira que eu tenha indicado o Diego Souza, mas indicaria. Eu tinha vontade de trabalhar com ele, mas não houve investida. Claro que indico nomes, temos estudado o assunto e vamos ver as necessidades do elenco".

Sem citar nomes, o treinador contou ainda que mudou de opinião em relação a alguns jogadores desde sua chegada ao clube. "Estou conhecendo o grupo ainda. Tem jogadores que me surpreenderam e antes eu pensava em substituir. Hoje estou fazendo isso (análise do elenco), porque são jogadores de qualidade."

Enquanto a diretoria já traça planos para a próxima temporada, Oswaldo de Oliveira comanda a equipe na luta por uma vaga na Libertadores. O treinador deu mais um treino tático nesta sexta-feira, onde priorizou as jogadas de bola parada e repetiu a formação treinada na quarta-feira, com Vilson, Marlone e Camacho, como novidades, nos lugares de, respectivamente, Balbuena, Guilherme e Marlone.

O Corinthians enfrenta a Chapecoense neste sábado, às 16h30, com Walter; Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Camacho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone; Romero.