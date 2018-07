Oswaldo pede que Botafogo esqueça má fase do Náutico Terceiro lugar, com 13 pontos, o Botafogo terá pela frente neste sábado, às 18h30, em São Januário, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos somados em sete partidas, o Náutico vive péssimo momento, mas isso não ilude o técnico Oswaldo de Oliveira. O treinador pediu que a equipe botafoguense esqueça a situação do adversário e entre com a mesma determinação das outras partidas.