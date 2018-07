Oswaldo pode perder até quatro titulares para a semifinal

Antes mesmo de saber quem seria o adversário na semifinal do Campeonato Paulista, o técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, já estava preocupado com a possibilidade de ter desfalques. Até quatro jogadores que foram titular contra o Botafogo, neste domingo, podem ficar fora do clássico com o Corinthians, no próximo fim de semana.

"Ainda estamos avaliando os estragos que tivemos com contusão e cartão. Claro que no decorrer da semana vamos dar corpo à equipe e fazer as substituições necessárias", explicou o treinador. A posição mais crítica é a lateral-esquerda, onde o dono do setor é dúvida e o substituto imediato está suspenso.

Zé Roberto sente dores na coxa direita e pode não enfrentar o Corinthians. Victor Luís teve de entrar no segundo tempo contra o Botafogo, mas como levou o terceiro cartão amarelo, está fora do clássico. Quem também teve problemas com advertências foram o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Leandro Pereira.

O autor do gol da vitória sobre o Botafogo, aliás, admitiu ter cometido um erro ao fazer a falta que originou o cartão amarelo. "Foi um lance bobo. Acabei sendo infantil, mas o importante é que conseguimos a classificação", disse Leandro Pereira.

Entre todos os problemas, uma possibilidade anima o treinador. Se contra o Botafogo o Palmeiras penou com a retranca, contra o Corinthians o Alviverde deve encontrar mais espaços. "Vamos ter um jogo diferente, sem dúvida. Temos muito mais alternativas de ataque", explicou.