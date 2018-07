Oswaldo prevê melhora do Palmeiras com semana para treinar

Um dos pontos negativos do Palmeiras na derrota por 2 a 1 para o Figueirense, domingo, em Florianópolis, foi a falta de criatividade do time. Segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, um dos problemas é a falta de tempo para treinamentos e que isso deve ser melhorado nesta semana, já que o Alviverde só volta a campo no próximo domingo, contra o Fluminense, no Allianz Parque.

"A equipe não conseguiu evoluir, mas vamos avaliar bem. Já sabemos que não vamos poder contar com o Kelvin. Vamos nos organizar, porque agora temos mais tempo para trabalhar. Entre o jogo do Corinthians, Inter e hoje (domingo), não tivemos tempo. Agora teremos tempo para nos organizar", assegurou o treinador.

Para Oswaldo, os altos e baixos da equipe é fruto de um time que ainda está em formação. "Conseguimos fazer umas partidas muito boas e em outras oportunidades não conseguimos. É uma coisa de um time que está evoluindo, com altos e baixos", completou.

Além de Kelvin, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, outro jogador que pode ser desfalque é Dudu. Ele será novamente julgado nesta segunda-feira pela expulsão no clássico com o Santos, na final do Campeonato Paulista e se a pena por mantida para 180 dias, ele terá que cumprir a punição e o efeito suspensivo deixa de existir.