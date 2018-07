Oswaldo projeta volta de Valdivia à equipe para o fim do mês

O meia Valdivia ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e os médicos do Palmeiras preferem não projetar a data do retorno do jogador, entretanto, o técnico Oswaldo de Oliveira avisou que pretende contar com o jogador só no final do mês, provavelmente na partida contra o dia 28, contra o Capivariano, no Campeonato Paulista.

"O Valdivia é um jogador muito importante. Acho que para o jogo contra o Capivariano ele vai estar pronto. Com ele, teríamos um ganho, mas como é um momento de reconstituição, a dificuldade ainda apareceria. O crescimento será de todos juntos e esperamos que ele possa acrescentar algo mais à equipe", disse o treinador, em entrevista à SporTV.

Valdivia chegou a passar uns dias no Chile para se tratar com o fisioterapeuta José Amador, da seleção chilena, e retornou ao Brasil para continuar o tratamento. Outro jogador que também pode estrear em breve é o volante Arouca. Oswaldo descartou utilizar o jogador na partida desta quarta-feira, contra o Rio Claro, mas admite que pode deixá-lo pelo menos no banco de reservas diante do São Bento, no sábado.

"Quarta-feira não dá. Talvez no sábado. Vou continuar observando e não quero precipitar nada, nem por euforia e nem por depressão. Vamos vagarosamente trabalhar para o que é melhor para o Palmeiras", explicou o treinador.

Já Aranha e Cleiton Xavier ainda não tem previsão de estreia. No caso do meia, ele ficou quase dois meses sem treinar. Por isso, precisará de pelo menos 20 dias atividades para ter condições de jogo.