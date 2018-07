Oswaldo promove quatro da Copinha e espera por Arouca

A boa campanha do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior poderá render frutos ao time principal. O técnico Oswaldo de Oliveira revelou que vai promover quatro garotos que disputaram o torneio: o lateral-esquerdo Guilherme, do meia Gabriel Leite e dos atacantes Christopher e Gabriel Jesus.

"A partir de amanhã (segunda-feira) quatro deles estarão conosco. Por isso lamentei o limite de inscrições (no Campeonato Paulista) pois gostaria de utilizá-los. Gostei do Gabriel Jesus, do outro Gabriel e do Christopher. O lateral Guilherme é bom jogador e tem ainda o Juninho. Vários podem subir. Se eu tivesse maior flexibilidade, eu com certeza traria um número maior de jogadores para estagiar com a gente", contou o treinador, que também ainda espera pela chegada de Arouca.

O volante briga na Justiça para conseguir se desvincular do Santos. Está marcada uma audiência para o dia 30, quando ele pode, finalmente, conseguir ficar livre. Embora ninguém admita publicamente o acerto do jogador com o Palmeiras, Oswaldo já fala como se o volante fosse parte do seu elenco. "Temos a expectativa com o Arouca e a ideia de enriquecer o elenco é permanente. Todo jogador bom nos interessa, mas temos de administrar isso financeiramente e com a disposição dos jogadores na equipe", explicou o treinador.

Dos 16 jogadores contratados para essa temporada, apenas os atacantes Kelvin e Rafael Marques não estrearam nos amistosos realizados nas últimas semanas. Dos demais, quem teve menos oportunidade foi o atacante Ryder, que entrou no segundo tempo da partida contra o Red Bull Brasil, mas jogou menos de 30 minutos. "Ele foi o último a chegar e precisa trabalhar mais. O Ryder vai continuar se preparando, e quando estiver mais condicionado terá oportunidade de ficar mais tempo", explicou Oswaldo, destacando a questão física como problema.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol e o volante Amaral e o atacante Kelvin passarão por exames. O primeiro, deixou o jogo com o Red Bull Brasil ainda no primeiro tempo com dores lombares e o segundo se recupera de uma contusão no joelho direito.