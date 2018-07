Oswaldo reclama de gol tomado por Botafogo em vitória

"Perdemos muitas chances. Tínhamos que caprichar mais, porque o que dá a confiança é fazer gol. Mas me preocupou muito mais o gol que levamos que os que deixamos de fazer. Isso é o que pode nos fazer falta numa situação mais difícil. Estamos conversando muito para tornar menos frequente esse tipo de coisa", comentou Oswaldo.

Com 13 pontos em seis jogos, o Botafogo é o líder do Grupo A da Taça Guanabara, logo à frente de Flamengo e Resende, que têm nove pontos em cinco partidas. A equipe alvinegra tem o melhor ataque da competição (14 gols), mas também a pior defesa entre os grandes (sofreu quatro gols, contra dois do Vasco, três do Flu e nenhum do Fla).

Depois de duas semanas sem folga, o Botafogo só volta a jogar no próximo sábado, contra o Macaé, fora de casa. Oswaldo comemora. "Será uma semana proveitosa. Irei revitalizar alguns pontos que tenho enfatizado e que deixamos de treinar quando começamos essa sequência de jogos. Vamos voltar intensificar isso, provavelmente na terça-feira", adiantou o treinador.