Oswaldo relaciona Aranha e novidades para jogo contra o XV

O técnico Oswaldo de Oliveira relacionou 18 jogadores para a partida contra o XV de Piracicaba neste domingo, às 11 horas, no Allianz Parque. As novidades ficam por conta da presença do goleiro reserva Aranha, do zagueiro Jackson e do meia Ryder.

O jovem atacante Gabriel Jesus, que chegou a atuar na derrota para o Santos, voltou a ser lembrado. Em estágio final de recondicionamento físico, o atacante Rafael Marques e os meias Alan Patrick e Valdivia continuam de fora.

No treino deste sábado, Oswaldo colocou os titulares para treinar especialmente bolas aéreas. Também focou nas saídas de bolas rápidas. Após a atividade tática, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

SÓCIO-TORCEDORES

O programa de sócios-torcedores do Palmeiras, Avanti, realizou neste sábado uma ação de marketing para comemorar a marca de 100 mil associados. Sortearam 100 destes palmeirenses para acompanhar o treino e outros 100 para visitar a Academia de Futebol.

Confira os relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha.

Laterais: Zé Roberto, Lucas e João Paulo.

Zagueiros: Tobio, Vitor Hugo e Jackson.

Volantes: Arouca, Gabriel e Renato.

Meias: Robinho, Allione e Ryder.

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Leandro Pereira e Gabriel Jesus.