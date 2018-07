Oswaldo relaciona Maikon Leite e Victor Ramos no Palmeiras

O Palmeiras encerrou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para a partida contra o São Bento, sábado, em Sorocaba, às 19h30, e divulgou a lista dos relacionados com novidades. O atacante Maikon Leite, fora do jogo com o Rio Claro, está de volta, e o zagueiro Victor Ramos aparece pela primeira vez como opção para a partida.

O argentino Tobio foi confirmado fora. O zagueiro apresentou níveis sanguíneos de creatina quinase (CK) altos, o que significa um cansaço muscular e, para evitar uma possível lesão, foi preservado. Seu companheiro de posição, Vitor Hugo, também não treinou nesta sexta-feira, por causa de uma ferida no pé, mas ainda pode aparecer no time, ao lado de Jackson.

Victor Ramos desfalcou o time nas últimas rodadas por causa de dores musculares. O jogador, inclusive, chegou a treinar entre os titulares nesta sexta-feira, no lugar de Vitor Hugo. Quanto a Maikon Leite, o atacante foi titular no clássico com o Corinthians e na partida seguinte, diante do Rio Claro, não ficou sequer no banco de reservas. Contra o São Bento, deve ficar como opção.

O elenco do Palmeiras ficará concentrado no SPA Resort, em Itu, onde o clube fez pré-temporada, até horas antes do início da partida, em Sorocaba. O time alviverde vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo (Victor Ramos) e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Allione e Rafael Marques; Cristaldo.

Confira os 18 jogadores relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Lucas, Zé Roberto e João Paulo

Zagueiros: Vitor Hugo, Victor Ramos e Jackson

Volantes: Gabriel e Amaral

Meias: Robinho, Alan Patrick e Allione

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Maikon Leite, Rafael Marques e Leandro Pereira