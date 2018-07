Oswaldo relaciona Santos com Cicinho e sem Leandro Damião

O Santos encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o jogo com o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treinamento leve no CT Rei Pelé, comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que divulgou a lista de relacionados para o jogo e incluiu Cicinho.

O lateral-direito não participou na última quinta-feira da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, por estar suspenso. Agora, retorna e deve ser a única novidade do time diante do Fluminense. Assim, a tendência é que o Santos entre em campo com a seguinte escalação: Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Rildo e Gabriel.

Quem segue de fora no Santos é o centroavante Leandro Damião, ainda em recuperação de entorse no tornozelo, mesmo problema do atacante Patito Rodríguez. Ainda em fase de transição de lesões, os zagueiros Edu Dracena, Gustavo Henrique e Jubal e o atacante Thiago Ribeiro também não viajarão para Volta Redonda.

Na manhã deste sábado, os titulares no clássico com o Palmeiras fizeram um treino físico com o preparador Ricardo Rosa. Já os jogadores que não entraram em campo realizaram um trabalho com bola.

O Santos ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, logo à frente do Fluminense, seu adversário neste domingo. Confira a lista de jogadores relacionados por Oswaldo:

Goleiros: Aranha e Vladimir.

Laterais: Cicinho, Mena, Victor Ferraz e Zé Carlos.

Zagueiros: Bruno Uvini, David Braz e Paulo Ricardo.

Meio-campistas: Alison, Arouca, Lucas Lima, Renato e Souza.

Atacantes: Diego Cardoso, Gabriel, Geuvânio, Jorge Eduardo, Rildo e Stefano Yuri.