Oswaldo repete Cazares titular do Atlético-MG e aguarda Adilson

O técnico Oswaldo de Oliveira repetiu nesta quinta-feira a formação ofensiva titular do dia anterior e praticamente definiu o Atlético Mineiro para a partida contra o Santos neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Novamente o meia Cazares participou do trabalho tático no time principal na vaga de Valdívia, que foi titular no empate sem gols com o Botafogo na última rodada. A única novidade nesta quinta-feira foi a presença do volante Adilson, que havia sido poupado do treino da última quarta.

O jogador falou sobre a motivação de fazer uma boa reta final de competição e tentar ainda alcançar uma vaga para a Copa Libertadores. "A gente está em um momento final, decisivo, cada partida é muito importante, então temos que ir lá e fazer um bom trabalho", comentou.

O Atlético Mineiro ocupa a 10.ª colocação na tabela de classificação com 42 pontos e está a cinco do Flamengo, que ocupa o sétimo lugar e tem provisoriamente a última vaga para a Libertadores. O adversário deste sábado, no entanto, está em terceiro e a seis pontos de assumir a liderança.

"O Santos é uma equipe qualificada e jogar lá é muito difícil. Temos que nos superar e pontuar. O ideal seria conquistar os três pontos. Então, vamos tentar fazer um bom trabalho, estudar os pontos mais fortes do time deles e tentar impor o nosso jogo também", destacou Adilson.

A provável escalação do Atlético Mineiro para a partida contra o Santos neste sábado terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Cazares; Fred.