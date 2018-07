Oswaldo repete time e deve escalar o Flamengo com quatro volantes

Assim, o meio-de-campo do Flamengo deverá ser formado por quatro volantes de origem: Márcio Araújo, Canteros, Luiz Antonio e Jajá. A equipe foi formada por Paulo Victor; Ayrton, Wallace, César Martins e Jorge; Márcio Araújo, Canteros, Luiz Antônio e Jajá; Gabriel e Guerrero.

Oswaldo deve logo voltar a contar o meia Ederson. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito fez trabalhos físicos à parte nesta sexta-feira. Já o lateral Pablo Armero, que também está fora do time por contusão, participou do aquecimento ao lado dos demais jogadores.

O treinador do Flamengo não conta mais com Alan Patrick, Everton, Pará, Paulinho e Marcelo Cirino, afastados após participarem de uma festa depois do treinamento da última terça-feira. Os jogadores, inclusive, treinam em horário diferente ao do restante do elenco.

Derrotado em seis das últimas sete partidas do Brasileirão, o Flamengo tentará superar o Grêmio para voltar a sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time carioca é o décimo colocado com 44 pontos, a seis do G4.