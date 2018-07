Oswaldo repete time titular do Flamengo com Pará e Alan Patrick

Além de Pará e Alan Patrick, Everton, Paulinho e Marcelo Cirino foram afastados do elenco do Flamengo em 28 de outubro. A partir desta data ele passaram a treinar em separado e em horário diferente ao dos demais jogadores do elenco após participação em uma festa logo após um treinamento. Além disso, eles foram multados. Uma semana depois, porém, o clube recuou na decisão e decidiu voltar a utilizá-los.

Do grupo destes reintegrados, Cirino voltou a correr em volta do gramado nesta sexta. Ele se recupera de lesão no menisco do joelho direito e não participou da atividade tática, enquanto Everton e Paulinho, outros dois atletas que haviam sido afastados, foram escalados na equipe reserva.

Já o meia-atacante Ederson, que está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito, realizou um treino físico à parte nesta manhã. A previsão é a de que ele volte a trabalhar normalmente com o resto do elenco a partir da próxima semana.

Assim, o time formado por Oswaldo de Oliveira teve Paulo Victor; Pará, César Martins, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Jajá e Alan Patrick; Emerson, Gabriel e Kayke. Escalado novamente, Jajá, formado na base flamenguista, comemorou a chance que terá de mostrar serviço para a torcida rubro-negra.

"Estou feliz, conheço bem a casa. Sempre busquei meu espaço e agora terei a oportunidade de jogar como titular no Maracanã. Passa muita coisa na cabeça, as dificuldades. Continuo trabalhando com humildade para continuar crescendo", disse o atleta, em entrevista coletiva nesta sexta após o treinamento.

Em má fase e hoje longe da luta por uma vaga no G4 do Brasileirão, o Flamengo ocupa a 11ª posição da tabela, com 44 pontos, e tenta iniciar a partir deste domingo uma arrancada nestas cinco rodadas finais da competição, na qual vem de derrota por 2 a 0 para o Grêmio, sofrida no último domingo, em Porto Alegre.