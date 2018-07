Oswaldo resume arbitragem em vitória do Corinthians: 'Atirou no que viu e acertou o que não viu'

O polêmico pênalti marcado para o Corinthians, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, nesta segunda-feira, deixou os jogadores e a diretoria do time gaúcho bastante irritados com o árbitro Rodolpho Toski Marques. Ao final da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira deu razão aos colorados na reclamação, entretanto, salientou que um pênalti claro também não foi marcado favorável ao time da casa.

"O árbitro atirou no que viu e acertou no que não viu. Se esse pênalti não foi, teve um flagrante no Fagner e que ele não marcou. É que se ressalta é o que ocasionou no gol, normal. O direito do Inter é pleno e eles podem e devem mesmo reclamar, mas isso não vai mudar o que já aconteceu com o Corinthians neste Campeonato Brasileiro", disse o comandante corintiano.

Oswaldo estava se referindo ao fato de um lance ocorrido no primeiro tempo, quando o lateral-direito Fagner recebeu lançamento dentro da área e levou um pisão do lateral-esquerdo Geferson. O árbitro não marcou nada no lance.

O treinador aproveitou para relembrar também de erros contra o Corinthians na partida contra o Figueirense, na rodada passada. "Tivemos um pênalti flagrante também e que não foi marcado e o Figueirense ainda marcou um gol impedido. Eu, sinceramente, não vi com detalhe o lance do Internacional, mas sei que cabe a reclamação, até pela necessidade de ter pelo menos um ponto", comentou o treinador.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 54 pontos, um a menos que Atlético-PR e Botafogo, quinto e sexto colocado, respectivamente. Já o Internacional permanece com 39 pontos e vive uma situação muito delicada. Pode, inclusive, ser rebaixado na próxima rodada. Oswaldo fez questão de demonstrar apoio e solidariedade ao momento vivido pelo adversário gaúcho. "Quero estar solidário a todos do Internacional e que eles tenham melhor sorte daqui para frente", disse.

Ele ainda respirou aliviado após o resultado positivo, pois poderá ter um pouco mais de paz para trabalhar. "É uma vitória importante por toda a situação que envolve o campeonato e a possibilidade de classificação. Tem sido uma coisa difícil e indigesta, mas temos nos aplicado muito no trabalho e, infelizmente, não conseguimos o resultado nos outros jogos. Foi uma vitória importante pela proximidade da reta final do campeonato", analisou. "Dominamos durante os 90 minutos. Não me lembro de uma oportunidade do Inter", completou.

O elenco do Corinthians volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava e retorna aos gramados no sábado, às 21h, para encarar o Atlético-PR, novamente no Itaquerão.