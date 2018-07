Oswaldo resume condição de Rafael Marques: 'Ele é craque'

Um dos destaques da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Paulo, o atacante Rafael Marques, autor de dois gols, deixou o Allianz Parque com o sentimento de dever cumprido e com muito mais pontos com o técnico Oswaldo de Oliveira. Contratado por indicação do treinador, mesmo com alguns torcedores e membros da diretoria não se empolgando muito com sua chegada, ele vai ganhando espaço e hoje parece ser titular da equipe alviverde. Ao final da partida realizada na noite desta quarta-feira, o comandante se empolgou ao falar da atuação do atleta.

"O Rafael é um craque e acabou. Ele faz golaços desde os tempos de Botafogo. O conheço há bastante tempo", disse o treinador, que negou ser uma vitória pessoal sua a boa atuação. "Não o vejo desta forma. A gente já falou sobre isso. Querem rotular a relação entre técnico e jogador. Não existe isso."

Rafael Marques teve uma passagem discreta pelo Palmeiras em 2004 e, por isso, alguns torcedores desconfiaram de sua chegada. Oswaldo assegura que não percebeu nenhuma crítica ao jogador vinda dos palmeirenses. "Não acho que a torcida tenha algo contra ele. Ele nunca deu essa chance. No jogo passado ele foi o melhor em campo e taticamente é obediente", comentou.

O artilheiro do clássico da última quarta, por sua vez, agradeceu as palavras de Oswaldo e negou ser craque, mas admitiu que tem um carinho especial pelo treinador. "É bom quando o técnico conhece nosso trabalho. Ele sabe o que pode exigir de você e aqui está sendo como foi no Botafogo. Comecei com o pé direito e espero dar continuidade. Vou procurar ajudar. Tenho um carinho grande pelo Oswaldo e para mim ele não é um técnico, mas sim um professor, pois sabe lidar com os jogadores. Não tem como não correr por ele", comentou o atacante.

Para o jogo de domingo, contra o Red Bull Brasil, às 18h30, em Campinas, pela 13ª rodada do Paulistão, Oswaldo poderá contar com a volta do meia Allione, mas o argentino, que era titular até sentir dores musculares e abrir espaço para Rafael Marques, deve ficar no banco de reservas.