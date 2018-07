Oswaldo revela que não confiava no sucesso de Seedorf no Botafogo

RIO - O técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, revelou nesta terça-feira que se surpreendeu com o bom desempenho de Seedorf pelo clube. O treinador confessou que não acreditava que o holandês de 36 anos pudesse render tudo o que rendeu no Brasileirão, participando de 24 jogos e marcando oito gols desde julho.

"(A contratação de Seedorf) foi motivo de preocupação para nós. Foi iniciativa do marketing do Botafogo. Nós fomos pesquisar, fomos buscar e os números não eram animadores. Pegamos a temporada toda do Milan e ele não tinha jogado com muita frequência, participava pouco, perdia muitos passes, não era efetivo na marcação", revelou Oswaldo de Oliveira, em entrevista ao SporTV.

Essa expectativa negativa pela contratação de Seedorf só fez ser ainda maior a admiração do treinador pelo jogador mais experiente do elenco. "Ele rejuvenesceu, se motivou. É impressionante a participação dele nos bastidores. Ele foi econômico no campo perto do que ele faz fora de campo. Ele conversa com todo mundo: comissão técnica, jogadores, direção do clube. Promoveu jantares entre os jogadores. Procurou se aproximar dos que têm dificuldades, estimular. É impressionante", se derrete Oswaldo.

Mas a idade de Seedorf, que fará 37 anos em abril, é motivo de preocupação para o técnico do Botafogo, que ainda não definiu como será a pré-temporada do craque holandês. "Vou esperar um pouco mais para decidirmos com a comissão técnica. Vamos ver a evolução dele. O Seedorf não fez pré-temporada em 2012. Ele tem o desgaste e tem a adaptação ao Brasil. Ele é muito forte, mas é um jogador muito mais perto do fim da carreira que do princípio."