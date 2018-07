Oswaldo se diz responsável por derrota do Botafogo O técnico Oswaldo de Oliveira assumiu a responsabilidade pela derrota do Botafogo para o Atlético-MG, no último domingo, por 3 a 2. O treinador foi muito vaiado e xingado pelos torcedores que compareceram ao Engenhão e, apesar de se negar a comentar a atitude da torcida, admitiu que deve ser cobrado.