Oswaldo sobre atacante do Palmeiras: 'Ele era escalado errado'

Jonathan Cristaldo chegou ao Palmeiras no ano passado cheio de expectativas. Indicado pelo técnico Ricardo Gareca, que ainda era considerado uma boa ideia da diretoria alviverde, o atacante não conseguiu mostrar futebol que fizesse valer a pena os R$ 8 milhões gastos nele. Passou Dorival Júnior e a qualidade só ia caindo, mas parece que Oswaldo de Oliveira está conseguindo recuperar o atacante. O motivo da reviravolta, segundo o treinador, é a falta de análise do estilo de jogo do argentino que estava no Metalist.

"O Cristaldo erroneamente foi interpretado aqui como um jogador de lado e ele não é assim. Talvez ele tivesse jogado assim aqui, no ano passado, porque tinha o Henrique, que também fazia muitos gols, mas ele é um jogador de área e vamos seguir trabalhando com ele", disse o atacante, encantando com a crescente recuperação do atacante.

No começo do ano, Cristaldo estava chateado, pois acreditava que não seria aproveitado. Tanto que chegou a ser sondado por clubes argentinos e mostrou interesse no negócio. Além de não ter feito boas atuações no ano passado, ainda via Rafael Marques e Leandro Pereira chegar em sua posição. Entretanto, o argentino conseguiu ganhar a vaga e parece, no momento, ser um dos titulares absolutos de Oswaldo.

O técnico parece satisfeito com as opções que tem no elenco. Além do trio, ainda pode apostar no jovem Gabriel Jesus. "Eu gosto muito do Cristaldo e do Leandro. Temos ainda o menino que está crescendo. Por isso estou satisfeito com o que temos. Mas é claro que se vocês me trouxerem o Ibrahimovic, vou aceitar", brincou, se referindo ao astro sueco do Paris Saint-Germain.

Se somar os dois amistosos feitos pelo Palmeiras no início da temporada, Cristaldo é o artilheiro do time na temporada com três gols, em cinco jogos. No ano passado, ele fez 20 jogos e apenas dois gols.