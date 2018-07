Oswaldo, sobre demissão: 'Símbolo do que vemos no futebol'

Em entrevista concedida ao programa Redação Sportv, Oswaldo de Oliveira, ex-treinador do Santos, falou sobre sua saída do clube da baixada. Segundo ele, o momento político do Alvinegro é conturbado, o que contribuiu em sua demissão após a 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu também fiquei muito surpreso. Não esperava isso", disse o técnico. "Mas acho que é o símbolo do que a gente vê em nosso futebol. A impaciência, intolerância, precipitação. O Santos vive um ano político, um ano difícil. Quando chegamos lá, percebemos que coisas como essa poderiam acontecer."

Oswaldo foi demitido na última terça-feira após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo no Maracanã. O mau aproveitamento do time no Brasileirão foi um dos fatores que levou à dispensa do treinador. Foram seis vitórias, cinco empates e sete derrotas em 18 partidas, deixando a equipe na 11.ª posição.

Ele reconhece que os resultados no Campeonato Brasileiro não foram os esperados e revelou que o presidente Odílio Rodrigues disse que vinha sendo pressionado pela internet. "Contra o Grêmio, fizemos nossa melhor partida do ano. Depois, com a derrota para o Botafogo, o presidente me procurou e disse que, dado os resultados e a postura dos jogadores em campo, estava sendo pressionado por e-mail e não resistiu. Achou melhor a minha demissão."

No total, Oswaldo de Oliveira comandou o Santos em 44 partidas. Foram 25 vitórias, nove empates e dez derrotas, além do vice-campeonato Paulista deste ano, em que perdeu a final para o Ituano. Enderson Moreira, seu substituto, disse em sua apresentação que sabe que se os resultados não aparecerem, também corre o risco de ter o trabalho interrompido. O novo treinador do Santos estreou batendo o Vitória por 3 a 1 no Pacaembu.