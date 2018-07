Oswaldo surpreende e faz cinco mudanças no time do Palmeiras

A derrota para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo parece ter feito o técnico Oswaldo de Oliveira perceber a necessidade de fazer algumas alterações na equipe para enfrentar o Rio Claro, quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No total, ele fez cinco alterações em comparação ao time derrotada no clássico.

Na zaga, Jackson entrou na vaga de Tobio. No meio, saíram Amaral, Maikon Leite e Allione e entraram Alan Patrick, Rafael Marques e Dudu. E no ataque, Cristaldo ganhou a vaga de Leandro Pereira. Assim, o time treinado foi: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo.

O que chamou a atenção foi a formação ofensiva montada pelo treinador, que deixa apenas Gabriel como volante de fato. A equipe ganha em toque de bola e velocidade, mas perde um pouco da pegada na marcação, com a saída de Amaral.

Tobio e Allione ficaram na academia fazendo fortalecimento muscular e ainda podem voltar ao time. Entretanto, a tendência é que Oswaldo resolva poupá-los pelo desgaste físico. Assim, a equipe que vai a campo deve ser exatamente a que treinou nesta terça-feira.

Aranha ficou com outros jogadores no outro gramado e fez o primeiro treino com o grupo. Já Cleiton Xavier foi liberado para acertar os últimos detalhes de sua mudança para São Paulo. Ele viajou para Alagoas e só retorna aos treinos na quinta-feira. Valdivia continua fazendo sua recuperação física, visando a recuperação de uma lesão na coxa esquerda.