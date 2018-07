Oswaldo tem nove opções para quatro vagas no Palmeiras

Oswaldo de Oliveira pode reclamar de qualquer coisa no Palmeiras, menos de falta de opção do meio campo para a frente. Com Cleiton Xavier, Valdivia e Kelvin a disposição, ele passa a ter nove jogadores lutando por quatro vagas no time.

Para encarar o Botafogo, Oswaldo aposta no entrosamento. Pelo menos é o que prometeu na sexta-feira. "O time é o mesmo que vem jogando", avisou. Assim, Robinho, Dudu, Rafael Marques e Cristaldo serão titulares amanhã de manhã.

Oswaldo está claramente em dúvida sobre seu time ideal. Ele já fez vários esboços, mas tem poucas certezas. Uma delas é que Cleiton Xavier e Valdivia, se estiverem bem fisicamente, são titulares absolutos. "Se estiverem voando, vão jogar."

Para encaixar os dois, fatalmente ele terá de mexer no esquema tático, abrir mão do 4-5-1 e jogar no 4-4-2. Isso só não vai acontecer amanhã porque o treinador acha que os dois meias ainda não estão na forma física ideal.

Kelvin também fica como opção e pode estrear. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo na pré-temporada e só agora está recuperado. Ele foi uma das novidades dos inscritos no Paulista. As outras são Cleiton Xavier, Wellington e Andrei Girotto. Saíram da lista João Paulo, Allione, Alan Patrick (machucados) e Maikon Leite.