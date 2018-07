Oswaldo teme ver Palmeiras prejudicado por polêmica sobre patrocinadora A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na quinta-feira que a Crefisa e FAM serão patrocinadoras dos árbitros na reta final do Campeonato Paulista. A decisão criou polêmica já que as empresas também anunciam no uniforme do Palmeiras. A FPF e o clube se defenderam e negaram qualquer conflito. Já o técnico Oswaldo de Oliveira admite preocupação por entender que o time pode ser prejudicado em campo.