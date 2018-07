Oswaldo tenta achar um lugar para Arouca no time do Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira tem pela primeira vez, desde que chegou ao Palmeiras, uma semana livre para trabalhar a equipe após o início do Campeonato Paulista. Tempo para ele adaptar a equipe para uma importante mudança, a entrada do volante Arouca.

A ideia inicial do treinador era deixar o ex-santista no banco de reservas na partida contra o Penapolense, no domingo, só que o vigor físico demonstrado pelo jogador faz com que ele já deva iniciar a partida como titular. Resta Oswaldo decidir quem será o eleito para sair.

Teoricamente, a vaga de Arouca está sendo ocupada por Robinho, que tem dado conta do recado mesmo sendo meia de origem. Por isso, existe a chance de ele permanecer na equipe e com isso, a briga fica entre Allione e Alan Patrick, com o argentino começando a disputa atrás, já que não foi bem nas últimas partidas.

"A minha visão é começar com o Arouca no próximo jogo se ele continuar a mostrar a qualidade dos últimos treinamentos", explicou o treinador, que deu dois dias de folga ao elenco. Os jogadores só voltam aos trabalhos na terça-feira à tarde.