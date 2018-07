Oswaldo vai contar com Zé Roberto na lateral ao longo da temporada

O Palmeiras faz o primeiro teste na temporada neste sábado, em um amistoso contra o Shandong Luneng, às 17 horas, no Allianz Parque. Uma das novidades da equipe será a estreia de Zé Roberto, que embora tenha sido apresentado com a camisa 11 e passado a maior parte da carreira atuando no meio de campo, será utilizado na lateral esquerda. E o técnico Oswaldo de Oliveira deixou claro que, ao contrário do que muitos torcedores poderiam imaginar, o experiente jogador será aproveitado mais na lateral.

"Com certeza (Zé Roberto na lateral esquerda). Ele foi considerado o melhor lateral-esquerdo do campeonato e não foi à toa. Pode ser que ao longo da temporada a gente mude isso, mas inicialmente conto com ele na lateral", avisou o treinador palmeirense, que também estreia no comando da equipe neste sábado.

Além de Zé Roberto, outras novidades na equipe serão o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral e Gabriel e o atacante Leandro Pereira. Oswaldo explica que os demais reforços entrarão no time pouco a pouco.

"Procuramos preencher o time com jogadores que fazem funções que a gente gosta. Para amanhã (sábado), vamos usar seis jogadores e outros estão em situação legal para ser resolvida e ainda estão se preparando fisicamente. Quando todo mundo estiver integrado, vamos ver como será a química", disse o técnico.

Como a maioria dos jogadores que chegaram no início do ano, Oswaldo também deixou claro que está empolgado com a estreia no novo palco palmeirense. "Dos que eu conheci, é o único estádio que faz frente ao Maracanã, que também ficou muito bom. Além da arena, temos uma motivação grande, porque o clube tem contratado vários jogadores e isso tem dado um ânimo novo aos torcedores para que a equipe tenha uma boa temporada."

O Palmeiras vai disputar o amistoso com Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Allione e Mendieta; Maikon Leite e Leandro Pereira.