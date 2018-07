Oswaldo vai manter a dúvida na lateral até o momento do clássico

O técnico Oswaldo de Oliveira aguarda a recuperação de Zé Roberto, que faz tratamento intensivo para uma lesão muscular na coxa direita, para definir a escalação do Palmeiras para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Se Zé Roberto não se recuperar, Oswaldo já decidiu que o zagueiro Wellington será o substituto, atuando improvisado pelo lado esquerdo. Como Zé Roberto está na lista dos relacionados para a partida, divulgada na manhã deste sábado, a dúvida vai persistir até a hora do clássico.

"O Wellington tem demonstrado muito recurso. É um jogador de muita capacidade técnica. Como sempre criamos situações no treino, é um jogador que usa muito bem os dois pés, sabe sair de situações difíceis, tem um poder defensivo, bom passe. Foram vários fatores que acabaram me levando a chegar a essa conclusão. Mas estou com esperança muito grande de que o Zé vá jogar"", disse o técnico Oswaldo de Oliveira, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Inscrito apenas para os mata-matas do Paulistão, o zagueiro participou de parte dos amistosos preparatórios contra Shandong Luneng e Red Bull Brasil, em janeiro. O defensor de 23 anos, que foi revelado pela base alviverde e teve passagens por empréstimo por Atlético Sorocaba e ASA-AL, não faz uma partida oficial desde o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, em 7 de setembro do ano passado. Mesmo assim, tem a confiança do treinador.

"No lugar do Zé jogaria o Victor Luis, aí jogaria João Paulo, o João Pedro... Na última análise, seria o Vitor Hugo, que é canhoto. Sobrou muito pouco (risos) A não ser que eu traga o Juninho ou o Ferrari, um jogador antigo do Palmeiras (risos). O Wellington, eu vi uma partida dele no ano passado, jogou muito bem, acho que contra o Grêmio. Ele tem treinado muito bem conosco", afirmou.

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Jackson, Victor Ramos, Nathan e Wellington

Volantes: Andrei Girotto, Renato, Gabriel e Arouca

Meias: Robinho, Valdivia, Cleiton Xavier e Ryder

Atacantes: Gabriel Jesus, Rafael Marques, Kelvin, Cristaldo e Dudu