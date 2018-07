Oswaldo vê Atlético-MG em evolução e festeja fim do jejum de Fred

O técnico Oswaldo de Oliveira ficou satisfeito com o desempenho do Atlético Mineiro no empate por 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, no último domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, o time encarou um duro desafio, mas ainda assim conquistou um resultado considerado positivo e que mantém a evolução da equipe sob o seu comando.

"Foi um jogo dificílimo, como prevíamos. O Sport precisando muito da vitória, vinha de um bom jogo, então, foi dentro da previsão. As duas equipes criaram boas oportunidades e, no final, um dos dois poderia até ter saído com uma vitória. Mas, particularmente para o Atlético, é interessante porque é uma progressão que a gente vem tendo com a equipe, algumas situações novas aparecendo para a gente poder solucionar. Vamos olhar para frente. Temos uma sequência difícil de jogos, mas com chance para todo mundo. Vamos tentar somar pontos", analisou o treinador.

Para Oswaldo, o fato a se comemorar no empate contra o Sport foi o fim do jejum de gols de Fred. O centroavante não balançava as redes há 12 jogos, mas conseguiu fazer o gol que definiu o empate atleticano na Ilha do Retiro.

"Essa foi nossa vitória de hoje. Para mim, esse gol vale três pontos porque, realmente, um jogador na posição do Fred, acostumado a marcar sempre, com esse hiato enorme, estava sentindo. Acho que vai restabelecer a confiança dele e vamos ter o Fred de volta para continuar nos dando alegria", comentou.

O Atlético-MG está invicto sob o comando de Oswaldo no Brasileirão, com duas vitórias e um empate, desempenho que devolve a confiança ao elenco, na opinião do treinador. "Tivemos um jogo dificílimo em que o empate não foi o que nós queríamos, mas é bem diferente de perder. Primeiro porque não abala a confiança, a equipe continua convicta dos nossos objetivos e vamos procurá-los nos jogos seguintes", acrescentou.

O empate deixou o Atlético em nono lugar no Brasileirão, com 38 pontos, a cinco da zona de classificação para a Libertadores. O time voltará a jogar na quarta-feira, quando receberá a Chapecoense, no Independência, pela 29ª rodada.