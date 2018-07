Oswaldo vê Botafogo confiante após estreia vitoriosa

"Hoje durmo tranquilo, com uma meia dúzia de chopes ainda por cima", brincou. "Era a primeira final jogaríamos nesse ano, por toda a desconfiança que havia no ar. O grupo vinha sendo muito cobrado, então precisávamos dar esse ponto de partida de forma vitoriosa", explicou Oswaldo.

O triunfo sobre o Resende não foi conquistado com tranquilidade. O Botafogo desperdiçou um pênalti no primeiro tempo com Loco Abreu, que se redimiu ao abrir o placar, mas foi ao intervalo com o empate por 1 a 1, já que Emerson marcou para a equipe visitante. Na etapa final, o triunfo foi garantido com gols de Maicosuel e novamente Loco Abreu.

Mais do que a atuação, Oswaldo comemorou a vitória conquistada pelo Botafogo. "O futebol tem três notas. Zero, cinco ou dez. Quando perde é zero, quando empata é cinco e quando ganha é dez, porque você esta dentro dos objetivos traçados", lembrou o treinador. "Essa vitória vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho porque o Resende foi um adversário qualificado e que veio com uma postura que nos dificultou bastante. Isso valoriza muito a vitória e nos deixa muito otimistas", analisou Oswaldo.

Após a vitória, o elenco do Botafogo ganhou a segunda-feira de folga. A equipe se reapresenta na terça, quando iniciará a preparação para o jogo com o Nova Iguaçu, domingo, às 17 horas, em Moça Bonita, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.