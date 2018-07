Oswaldo vê elenco do Botafogo está mais maduro

"O fato de ter vencido essa virada realmente mostra a maturidade da equipe, e que nós estamos aprendendo com os nossos erros e procurando corrigi-los. Acho que este é o caminho em que temos de continuar progredindo", disse o treinador.

Para Oswaldo, o time também conseguiu a virada no segundo tempo porque teve mais tranquilidade. "O diferente dos dois tempos foram os gols. O fato fundamental foi que tivemos mais calma no segundo tempo e seguramos bem a bola. No primeiro tempo, nós erramos quando concedemos a chance deles de marcar e não aproveitamos as que tivemos", observou.

A vitória de sábado deixou o Botafogo com nove pontos após cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a jogar no próximo domingo, no Engenhão, contra a Ponte Preta.