Oswaldo vê jovem elenco do Santos amadurecido após Copa

A vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras no clássico disputado nesta quinta-feira à noite, na Vila Belmiro, fez o técnico Oswaldo de Oliveira admitir que o jovem time do Santos está mais maduro. Marcada pela surpreendente derrota sofrida para o Ituano na final do último Paulistão, a equipe santista agora acumula três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e todas foram pelo placar de 2 a 0 - antes derrotou Bahia, em Salvador, e o Criciúma, em São Bernardo do Campo.

O treinador enfatizou, em entrevista coletiva, que o "time não pode oscilar, perder o equilíbrio, o que ocorre frequentemente com os jogadores mais jovens". "Como nós temos muitos aqui, pode ser que em algum momento isso aconteça. Por isso, quero ressaltar sempre a importância do grupo. Todos estão amadurecendo", completou.

Oswaldo ainda brincou ao comentar a boa atuação do garoto Alison, autor do segundo gol da vitória do Santos nesta quinta. "Até falei para o Alison que ia multá-lo, porque ele fez mais do que eu mandei. Não falei para você fazer gol, falei para marcar bem", ressaltou, dando risada em seguida.

O meia Lucas Lima foi outro jogador cujo desempenho no clássico rendeu fortes elogios do comandante. "O Lucas, em particular, tem tido um crescimento muito grande, especialmente para a equipe. Ele sai de atacante para defensor rapidamente e, pela posição que ocupa, tem feito um grande trabalho. Ele precisa evoluir, mas vem trabalhando para melhorar onde precisa", analisou.