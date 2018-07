Oswaldo vê resultado como ótimo e 'escala' Valdivia para domingo

O técnico Oswaldo de Oliveira ficou satisfeito com a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Santos, neste domingo, no estádio Allianz Parque. Embora a equipe alviverde tenha criado mais oportunidades de ampliar a vantagem, o fato de ter saído na frente na decisão do Campeonato Paulista agradou o treinador, que no próximo domingo, na Vila Belmiro, já avisou que deve contar com o retorno do meia Valdivia.

"O resultado foi ótimo. Temos condições de ir até Santos, jogar bem e repetir o resultado. O time é excelente, mas nosso time está consciente que pode chegar em Santos e até vencer a partida", disse o treinador palmeirense, que negou estar chateado com o fato de perder a oportunidade de ter vencido por um placar mais dilatado.

Entretanto, admite que Dudu poderia ter deixado a equipe ainda mais próxima do título. "É questão de estar bom é relativo. Ela (a vitória) poderia ser melhor, podia. O lance da expulsão e do pênalti nós desperdiçamos. Era um momento crucial, tanto no aspecto psicológico como técnico e taticamente representaria uma vantagem muito boa", analisou Oswaldo de Oliveira.

O comandante também já avisou que sua intenção é escalar Valdivia como titular no próximo domingo e, por isso, ele não enfrenta o Sampaio Correa, nesta quarta-feira, no Maranhão, pela rodada de ida da segunda fase da Copa do Brasil. "Não, não vai. Ele vai se preparar para iniciar o jogo com o Santos", avisou o treinador, que explicou o motivo do chileno não atuar no Allianz Parque.

"Todos os jogadores do elenco, os 38 estavam aqui. Valdivia tínhamos dúvida até ontem (sábado) se poderia ir para o banco, mas ele não iniciaria o jogo. Fizemos uma reunião e isso foi confirmado. Todos da comissão técnica concordaram comigo de não valer a pena desgastá-lo aqui e, com certeza, vamos tê-lo 100% no próximo domingo", avisou. O elenco do Palmeiras volta aos treinos nesta segunda-feira.