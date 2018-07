Oswaldo avalia vitória como 'importantíssima' para o Palmeiras

Para o técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, neste domingo, no Itaquerão, serviu para recuperar a confiança da equipe, abalada após uma sequência de maus resultados iniciada após a derrota para o Santos na decisão do Campeonato Paulista. Até este domingo, o alviverde acumulava dois empates e uma derrota pelo Nacional.

"É uma vitória importantíssima para nós, acima de tudo porque o nosso início de Campeonato Brasileiro não foi bom. Acho que hoje a equipe resgatou o respeito e a confiança que deixamos para trás nos três primeiros jogos", disse.

O treinador, que chegou a ter a continuidade do seu trabalho à frente da equipe muito questionada após o empate por 0 a 0 com o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil, acredita que agora terá mais tranquilidade para a sequência da temporada. "No Campeonato Brasileiro você tem que ir cumprindo fases. Quando você não vence alimenta a desconfiança. Isso vai nos dar tranquilidade para continuar o trabalho", afirmou.

Para Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras fez neste domingo, no Itaquerão, uma das suas melhores partidas no ano, ao lado da vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. "Contra o São Paulo o time também jogou uma partida excelente. Essas duas partidas foram importantíssimas, principalmente pelo valor do adversário, mostrando que nossa equipe precisa ser recheada com resultados como esses."