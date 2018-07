Oswaldo volta atrás e Valdivia é relacionado no Palmeiras

A espera de quase quatro meses da torcida para ver Valdivia novamente em campo deve findar neste final de semana. Após ser preterido pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o selecionável chileno convenceu o técnico do Palmeiras e está relacionado para a partida contra o Mogi Mirim, neste sábado, 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Embora tenha participado do treinamento coletivo nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o meia Valdivia, a princípio, estava fora da partida contra o clube do interior. Seguindo o cronograma da comissão técnica, o chileno continuaria treinando e na segunda-feira participaria de um jogo-treino contra o São Caetano e só iria estrear na temporada durante a semana, contra o Ituano.

Mas, a ausência na lista de relacionados fez o jogador vir a público para deixar claro que tem condições de jogo. "Estou totalmente recuperado, com muita vontade de jogar e à disposição da comissão técnica. Sei que preciso recuperar o ritmo de jogo e isso só conseguirei quando começar a entrar em campo, aos poucos. Infelizmente, não será neste sábado, mas respeito a decisão da comissão técnica de não me relacionar", disse o meia chileno.

No fim do treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol, Oswaldo conversou com o jogador e resolveu levar o atleta para a partida. O chileno não entra em campo desde 7 de dezembro, na partida de encerramento do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-PR, resultado que garantiu a permanência do Palmeiras na elite do futebol nacional.

TRATAMENTO

Titular no início da temporada, Allione terá dificuldades para retornar à equipe do Palmeiras. O jogador precisará ser operado por conta de um problema no joelho direito. O clube não informou o período em que o jogador ficará em recuperação, mas dificilmente o atleta voltará antes do início do Campeonato Brasileiro.

Além do argentino, o atacante Leandro e o lateral-esquerdo Zé Roberto estão no departamento médico. Porém, destes, apenas o lateral de 40 anos deverá retornar para o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista.