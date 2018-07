Otávio sofre lesão e é cortado da seleção brasileira Sub-20

O técnico Gallo ganhou mais um problema para o Campeonato Sul-americano Sub-20. Nesta segunda-feira foi diagnosticado que o meia Otávio, revelado pelo Internacional, está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser cortado da equipe que se prepara na Granja Comary.

"No exame de ressonância magnética, o atleta apresentou uma área de edema, com estiramento do músculo vasto-lateral e uma pequena área de descontinuidade das fibras do músculo bíceps femural", explica o médico Paulo Forte.

De acordo com a CBF, Otávio, que atualmente defende o time B do Porto, precisaria de três semanas para se recuperar, mas a competição começa já no próximo dia 15. Assim, Gallo optou pelo corte. Com 24 jogadores no elenco, ele ainda precisa dispensar mais um jogador.